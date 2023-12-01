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Giriş Tarihi: 1.12.2023

Ömürlük imza

YUNUS EMRE SEL
Ömürlük imza

“Trabzon'u seviyorum. Şehre geldiğimde burayı çok sevdim. Eşim de öyle. İnsanlar iyi, taraftarımız çılgın. Burada 5 yıl, 10 yıl kalabilirim”

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Taxiarchis Fountas, bordo-mavili takıma alışmakta hiç zorluk çekmediğini söylerken uzun yıllar forma giymek istediğine vurgu yaptı. Trabzonspor Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Yunan hücumcu, "Trabzon'u seviyorum. Şehre geldiğimde burayı çok sevdim ve neden bilmem ama 'Burada 5 yıl, 10 yıl kalabilirim.' dedim. Bunu tam olarak izah edemem ama burada bir şeyler hissediyorum. Eşim de öyle. Hoş bir yer, insanlar iyi ve şehri seviyorum. Trabzonspor taraftarının agresif ve çılgın olduğunu gördüm, takımlarını çok seviyorlar. Ben de bu taraftarları çok seviyorum çünkü onlar sizi itekler ve siz de takım için daha fazlasını verirsiniz, gol atarsınız ve kazanırsınız."

ORSIC 4 AY SONRA IDMANDA
Trabzonspor'un sezon başı kampında sakatlık yaşayan Mislav Orsic, tedavi sürecinin ardından 4 ay sonra Trabzon'a geldi ve antrenmana çıktı. Çapraz bağ ameliyatı olan 30 yaşındaki Hırvat oyuncu, sağlık taramasından geçti ve sabah idmanında takım arkadaşlarıyla görüştükten sonra düz koşu yaptı.

7 KULÜBE PUAN SİLME CEZASI
TFF Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, kulüplerin yaptığı başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig'den Kayserispor, Trendyol 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan silme cezası verdi.

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