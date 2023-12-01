Ömürlük imza

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Taxiarchis Fountas, bordo-mavili takıma alışmakta hiç zorluk çekmediğini söylerken uzun yıllar forma giymek istediğine vurgu yaptı. Trabzonspor Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Yunan hücumcu, "Trabzon'u seviyorum. Şehre geldiğimde burayı çok sevdim ve neden bilmem ama 'Burada 5 yıl, 10 yıl kalabilirim.' dedim.Trabzonspor taraftarının agresif ve çılgın olduğunu gördüm, takımlarını çok seviyorlar.Trabzonspor'un sezon başı kampında sakatlık yaşayanÇapraz bağ ameliyatı olan 30 yaşındaki Hırvat oyuncu, sağlık taramasından geçti ve sabah idmanında takım arkadaşlarıyla görüştükten sonra düz koşu yaptı.FF Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak, kulüplerin yaptığı başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Kurul, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig'den Kayserispor, Trendyol 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan silme cezası verdi.