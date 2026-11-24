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BORDO-mavililerin Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, kariyerinin en yüksek lig istatistiklerine ulaştı. Ligin ilk 5 haftasında yalnızca Gençlerbirliği maçında kalesini kapatabilen deneyimli eldiven, Thomas Reis yönetiminde çıkılan 7 karşılaşmanın 6'sında gol yemedi.Benzer bir istatistiği 2022-23 sezonunda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde finale yürürken (13 maçta 8 golsüz maç-%62) yakalayan tecrübeli kaleci, daha önce forma giydiği hiçbir lig sezonunda bu seviyeye çıkamamıştı.