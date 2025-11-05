Onana’ya nazar değdi!

Bordo-mavililere geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazanan ve kalede Uğurcan Çakır'ı aratmayan Andre Onana'dan kötü haber geldi. Ayak bileğinde darbeye bağlı kas yaralanması olan Kamerunlu file bekçisi, dünkü antrenmana katılmadı. Kulüp doktorlarının tedavisi için alarma geçtiği 29 yaşındaki kalecinin, cumartesi günü oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

SAVIC'IN KAS VE TENDONUNDA YARALANMA

Bu arada yedek kaleci Onuralp Çevikkan da bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için antrenmanda yer almadı. Trabzonspor'a bir kötü haber de kaptanı Stefan Savic'ten geldi. 34 yaşındaki stoper, geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada sakatlanmıştı. Topa müdahale esnasında adalesinde ağrı hisseden ve oyundan çıkan tecrübeli futbolcunun MR sonucu belli oldu. Karadağlı oyuncunun sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiği açıklandı. Alanyaspor maçında forma giyemeyecek olan Savic'in, milli ara sonrası Başakşehir karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.