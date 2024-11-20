Önce Trezeguet sonra Vargas!

Sezon başında yaptığı 13 transfere rağmen performans olarak beklentilerin çok uzağında kalan ve umutlarını devre arası takviyelerine bağlayan Trabzonspor, harekâtını 4 koldan sürdürüyor. Özellikle sol kanat sorunu can yakıcı nitelikle.
Orsic'in kadro dışı kalması, Nwakaeme'nin sık sakatlanması nedeniyle yönetim, önceliği bu bölgeye vermiş durumda. Hedeflerden biri, sezon başında bir yıllığına Katar Stars League takımı Al Rayyan'a kiralanan Mahmoud Trezeguet… Mısırlı yıldız ile görüşmeler sürüyor. Ancak Al Rayyan'ın sorun çıkarması ihtimaline karşı B planı da hazırlandı.
MENAJERİ YEŞİL IŞIK YAKTI
Bordo-mavililerin daha önce Adana Demirspor forması giyen Arjantinli Matias Vargas ile ilgilendiği öğrenildi. Çin'de Shanghai Port kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek 27 yaşındaki futbolcu, transfer seçeneklerini değerlendiriyor.
Oyuncunun menajeri Fernando Diego Cosentino, "Türkiye çok önemli bir seçenek. Shanghai Port sözleşme yenileme teklifi sundu ama Türkiye de olabilir" diyerek Karadeniz ekibine yeşil ışık yaktı.
TÜRKİYE'Yİ İYİ TANIYOR
2021- 2022 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Matias Vargas, sonrasında 4 milyon Euro bedelle Espanyol'dan Çin'e gönderilmişti.