Önce Trezeguet sonra Vargas!

Sezon başında yaptığı 13 transfere rağmen performans olarak beklentilerin çok uzağında kalan ve umutlarını devre arası takviyelerine bağlayan Trabzonspor, harekâtını 4 koldan sürdürüyor.Orsic'in kadro dışı kalması, Nwakaeme'nin sık sakatlanması nedeniyle yönetim, önceliği bu bölgeye vermiş durumda. Hedeflerden biri, sezon başında bir yıllığına Katar Stars League takımı Al Rayyan'a kiralanan Mahmoud Trezeguet… Mısırlı yıldız ile görüşmeler sürüyor.Bordo-mavililerin daha önce Adana Demirspor forması giyen Arjantinli Matias Vargas ile ilgilendiği öğrenildi.Oyuncunun menajeri Fernando Diego Cosentino, "Türkiye çok önemli bir seçenek. Shanghai Port sözleşme yenileme teklifi sundu ama Türkiye de olabilir" diyerek Karadeniz ekibine yeşil ışık yaktı.