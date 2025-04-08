Öne geçti ama 22 puan bıraktı

Fenerbahçe karşısında 1-0'ı bulmasına rağmen sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 8 maçta üstünlüğünü koruyamadı. 6 mağlubiyet ve 2 beraberlikle
22 puan kaybetti. Beşiktaş
maçı 1-1 bitti, Fenerbahçe
karşısında evinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'i buldu ama sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Kasımpaşa
mücadelesinde 81. dakikada 2-1 önde olmasına rağmen 90+1'de skor 2-2'ye geldi. G.Saray
maçında 55'te 3-2 öne geçti ama 4-3 kaybetti. Beşiktaş
deplasmanında 1-0'a rağmen sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Yine 1-0'ı bulmasına rağmen Ç.Rize
'ye 3-1, Alanya
'ya 2-1 yenildi. Son halka önceki gün Kadıköy'de yaşandı. İlk yarının uzatmasında 1-0'ı bulmasına rağmen F.Bahçe
'ye 4-1 kaybetti.