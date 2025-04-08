Öne geçti ama 22 puan bıraktı

Fenerbahçe karşısında 1-0'ı bulmasına rağmen sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği22 puan kaybetti.maçı 1-1 bitti,karşısında evinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'i buldu ama sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.mücadelesinde 81. dakikada 2-1 önde olmasına rağmen 90+1'de skor 2-2'ye geldi.maçında 55'te 3-2 öne geçti ama 4-3 kaybetti.deplasmanında 1-0'a rağmen sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Yine 1-0'ı bulmasına rağmen'ye 3-1,'ya 2-1 yenildi. Son halka önceki gün Kadıköy'de yaşandı. İlk yarının uzatmasında 1-0'ı bulmasına rağmen'ye 4-1 kaybetti.