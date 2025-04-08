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Giriş Tarihi: 8.4.2025

Öne geçti ama 22 puan bıraktı

Öne geçti ama 22 puan bıraktı
Fenerbahçe karşısında 1-0'ı bulmasına rağmen sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 8 maçta üstünlüğünü koruyamadı. 6 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 22 puan kaybetti. Beşiktaş maçı 1-1 bitti, Fenerbahçe karşısında evinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'i buldu ama sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Kasımpaşa mücadelesinde 81. dakikada 2-1 önde olmasına rağmen 90+1'de skor 2-2'ye geldi. G.Saray maçında 55'te 3-2 öne geçti ama 4-3 kaybetti. Beşiktaş deplasmanında 1-0'a rağmen sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Yine 1-0'ı bulmasına rağmen Ç.Rize'ye 3-1, Alanya'ya 2-1 yenildi. Son halka önceki gün Kadıköy'de yaşandı. İlk yarının uzatmasında 1-0'ı bulmasına rağmen F.Bahçe'ye 4-1 kaybetti.

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Öne geçti ama 22 puan bıraktı
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