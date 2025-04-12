Onuachu aşkı alevlendi

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza, golleriyle takımını sırtlasa da yüksek bonservisi transferi zorlaştırıyor. Bu nedenle bordo-mavili takım, 2023-24'te yine kiralık oynayan eski oyuncusu Paul Onuachu'yu artık tapusuyla almayı amaçlıyor. 2.01'lik dev santrforda pazarlıklara başlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin de transfere sıcak baktığı öğrenildi. İngiliz basını ise Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Southampton ile aynı şirkete bağlı olan Göztepe'nin de Onuachu'da istekli olduğu ve Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşılması durumunda girişim yapabileceğini iddia etti. Ancak oyuncunun Trabzonspor'a gitme fikrine daha sıcak baktığının altını çizdi.

Karadeniz'de derbi

SÜPER Lig, bugün Karadeniz derbisine sahne olacak. Trabzonspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Bordomavililer, rakibini yenerek hem yaralarını sarmak hem de düşme hattıyla olan farkı açarak lig sıralamasındaki puan durumunda daha iyi noktaya gelmek istiyor. Bu karşılaşma öncesi kart cezalısı olan Lundstram forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Hüseyin ve Onuralp de sahada olamayacak.