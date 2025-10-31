Onuachu aslan gibi bekliyor

Bu sezon attığı 7 golle krallık yarışında zirvede olan Paul Onuachu, aynı zamanda hücum hattındaki presi ve bağlantı oyuncusu rolü ile de takımın hücumdaki kilit isimlerinden. Nijeryalı yıldız, G.Saray maçına büyük bir hırsla hazırlanırken bir ilki de başarmak istiyor. Bordo-mavili formayla Beşiktaş ve Fenerbahçe filelerini havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, henüz G.Saray ağlarını bulamadı. Yarın oynanacak derbide ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı sahaya çıkacak olan 2.01'lik dev golcü, hem bu eksik halkayı tamamlamak hem de takımına 3 puanı kazandırmak için özel olarak hazırlanıyor. Onuachu, Galatasaray'a karşı Trabzonspor'un sahadaki en önemli kozlardan biri olacak.



FIRTINA'YA 'BÜYÜK' ÖDÜL!

TRABZONSPOR'DA herkes İstanbul deplasmanında galibiyete odaklandı. Bordomavili yönetim, sık sık teknik direktör Fatih Tekke'ye olan desteklerin altını çizip hocalarının yıpranmasının önüne geçerken bunun karşılığını skor tabelasında aldı. Yönetim, oyunculara da Galatasaray maçı için 1 milyon Euro'luk dev prim açıklarken Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmayları da futbolculara ve teknik heyete sık sık moral aşılıyor.