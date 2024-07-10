‘Onuachu bizi istiyor Szalai şu anda durdu’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca,"Türkiye'de oynamış, bildiğimiz bir oyuncuydu. Şu an itibarıyla Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket ediyoruz, o transfer durmuş vaziyette. Devamı yok. Yarın, ertesi gün ne olur bilmiyoruz ama durmuş vaziyette" bilgisini verdi."Görüşme oldu. Saklamaya gerek yok. Burada olmak istiyor. Kulüp de fedakârlık yapıyor. Başkan çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız. Ben kendisiyle özel bir görüşme yaptım.diye konuştu.Yeni sezon hazırlıklarına 24 Haziran'da Trabzon'da başlayan ve 1 Temmuz'da yurt dışı kampı için Macaristan'ın Szeged kentine giden Trabzonspor, bugün görücüye çıkacak. İlk ciddi sınavını Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad karşısında verecek bordo- mavililerin maçı TSİ 18.00'de başlayacak. Yeni transferlerden sadece Draguş izinli olduğu ve kampa katılmadığı için forma giyemeyecek.