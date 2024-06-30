Onuachu için yeni hamle!

Trabzonspor yönetimi, bordomavili formayla oldukça başarılı bir sezon geçiren'yu yüksek maliyeti nedeniyle yeniden kiralamak istiyor.Bu transferin önündeki tek engel ise Nijeryalı golcünün kulübü Southampton…Bordo-mavililere satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunuldu. Southampton'ın bu teklife nasıl cevap vereceği merak ediliyor. Pazarlıklarda yaşanan bu gelişmenin ardından 2024- 25 sezonunda yenidenÖZELLİKLE şampiyonluk sezonundaki performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Anthony Nwakaeme, bugün Trabzon'da olacak. İki sezonluk aranın ardından yeniden anlaşmaya varılan Nijeryalı futbolcu, 14.00'te havalimanına iniş yapacak. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, dün Nwakaeme'yi almak için İngiltere'ye gitti.YENİ sezon hazırlıklarını yarından itibaren Macaristan'da sürdürecek olan Trabzonspor'un kamp çerçevesinde oynayacağı özel maçların programı belli oldu. Buna göre bordo-mavililer,Macaristan ekiplerindenile yapacak. Fırtına ikinci ve son hazırlık sınavında ise 14 Temmuz'da Sırbistan temsilcisiile karşılaşacak