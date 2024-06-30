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Giriş Tarihi: 30.6.2024

Onuachu için yeni hamle!

YUNUS EMRE SEL
Onuachu için yeni hamle!

Southampton, oyuncusunu yeniden kiralamaya sıcak bakmazken bordo-mavililer, satın alma opsiyonunu da pazarlıklara dahil etti. Bu sezon Premier Lig’e yükselen İngiliz ekibinin cevabı merakla bekleniyor

Trabzonspor yönetimi, bordomavili formayla oldukça başarılı bir sezon geçiren Paul Onuachu'yu yüksek maliyeti nedeniyle yeniden kiralamak istiyor. Oyuncu da Fırtına'da devam etmeye oldukça sıcak bakıyor. Bu transferin önündeki tek engel ise Nijeryalı golcünün kulübü Southampton… Futbolcuyu kiralamak yerine bonservis ile satmayı planlayan İngiliz ekibi, Trabzonspor'un teklifine olumsuz yanıt verirken başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinden yeni bir hamle geldi. Bordo-mavililere satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunuldu. Southampton'ın bu teklife nasıl cevap vereceği merak ediliyor. Pazarlıklarda yaşanan bu gelişmenin ardından 2024- 25 sezonunda yeniden Premier Lig'de mücadele edecek olan İngiliz kulübünün katı tutumunu yumuşatması bekleniyor.

NWAKAEME HASRETİ BİTİYOR
ÖZELLİKLE şampiyonluk sezonundaki performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Anthony Nwakaeme, bugün Trabzon'da olacak. İki sezonluk aranın ardından yeniden anlaşmaya varılan Nijeryalı futbolcu, 14.00'te havalimanına iniş yapacak. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, dün Nwakaeme'yi almak için İngiltere'ye gitti. İkilinin özel uçakla Türkiye'ye gelecekleri belirtildi. Taraftarların, tecrübeli yıldızı coşkulu bir şekilde karşılaması bekleniyor.

MACARİSTAN'DA İKİ HAZIRLIK MAÇI
YENİ sezon hazırlıklarını yarından itibaren Macaristan'da sürdürecek olan Trabzonspor'un kamp çerçevesinde oynayacağı özel maçların programı belli oldu. Buna göre bordo-mavililer, ilk karşılaşmasını 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile yapacak. Fırtına ikinci ve son hazırlık sınavında ise 14 Temmuz'da Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak
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Onuachu için yeni hamle!
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