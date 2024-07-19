Onuachu ve Cham müjdesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doğan, "Onuachu içinYakın zamanda ortak bir noktada buluşacağımızı düşünüyoruz. Tek hedefimiz zirvede olan ve heyecan veren bir Trabzonspor. 6 oyuncu aldık, 6 tane daha alacağız.dedi.Başkan Doğan, Thomas Meunier konusunda ise şunları söyledi: "Meunier ilk geldiğinde bazı sıkıntılarını anlattı. Ailesi ile alakalı özel bir durumdu ve sözleşmeye madde koyduk. Bize bilgi vermesi gerekiyordu.Olaydan bir gün öncesine kadar teknik direktörümüzle oyun planını konuştu. Sonra bize mail attı ve takımdan ayrıldığını söyledi. Bu bir yanlıştır, üzerine gideceğiz, tüm davaları açtık.TRABZONSPOR'UN UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi netleşti. Dün oynanan 1. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok, 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Tobol'a 1-0 kaybetmesine rağmen turu geçerek bordo-mavili ekibin rakibi oldu. İlk müsabaka 25 Temmuz Perşembe günü Slovakya'da oynanacak. Rövanş ise 1 Ağustos tarihinde Trabzon'da yapılacak. 23.6 yaş ortalamasına sahip Ruzomberok'un kadro değeri ise 7 milyon Euro civarında.BORDO-mavililer, sağ bak mevki için bir süredir görüştüğü Pedro Malheiro'da mutlu sona ulaştı. Portekizli oyuncu ile her konuda anlaşan Fırtına, kulübü Boavista ile pazarlıklarını sürdürüyordu. 23 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'da forma giymek istemesiyle Portekiz ekibinin inadı kırılınca düğüm çözüldü. Bugün Trabzon'a gelecek olan Pedro Malheiro'nun sağlık köntrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı bildirildi.