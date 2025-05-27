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Giriş Tarihi: 27.5.2025

Onuachu yolda!

Nijeryalı golcü için Southampton geri adım attı, Fırtına aradaki 2 milyon Euro’luk farkı eritmeye çalışıyor

YUNUS EMRE SEL
Onuachu yolda!
Trabzonspor, geçen sezon golleri ile takımı sırtlayan Paul Onuachu'yu yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Bordomavililer, Southampton ile yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydetti. İngiliz kulübü başlangıçta talep ettiği yüksek bonservis bedelinde geri adım atarken, taraflar arasındaki fiyat farkı 2 milyon Euro'nun altına kadar düştü. Nijeryalı golcü de kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini açıkça ifade etti. Şu an için önerilen rakamlar netlik kazanmazken bordo-mavililer, 30 yaşındaki oyuncunun transferinde oldukça istekli. 2023-24'te Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 gole imza atan Onuachu, her 110 dakikada bir gol ortalaması yakalamıştı.
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Onuachu yolda!
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