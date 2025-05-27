Onuachu yolda!

Trabzonspor, geçen sezon golleri ile takımı sırtlayan Paul Onuachu'yu yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Bordomavililer, Southampton ile yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydetti. İngiliz kulübü başlangıçta talep ettiği yüksek bonservis bedelinde geri adım atarken, taraflar arasındaki fiyat farkı 2 milyon Euro'nun altına kadar düştü. Nijeryalı golcü de kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini açıkça ifade etti.2023-24'te Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 gole imza atan Onuachu, her 110 dakikada bir gol ortalaması yakalamıştı.