Onur&Poyraz’a dev kıskaç

Trabzonspor'un genç yıldızlarına büyük kulüplerin ilgisi artıyor. İki sezon önce Ahmetcan Kaplan'ı Ajax'a satarak vitrine çıkaran bordomavili ekibin altyapısı Avrupa'nın üst düzey takımları tarafından yakından izleniyor. Bu kapsamda Poyraz Efe Yıldırım ile Onuralp Çevikkan scoutların radarına girdi.Karadeniz ekibinin beklentisinin 10 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtildi.İtalyan devinin U23 takımı için genç kaleciyi kadrosuna katma konusunda istekli olduğu ileri sürüldü. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın muhtemel ayrılığı durumunda kaleyi Onuralp'e teslim edecek.