Orban aşkı alevlendi

Gol yollarında sorun yaşayan Trabzonspor, ara transfer döneminde kolları sıvayacak. Yazın kadroya katılması için büyük çaba sarf edilen Lyon forması giyen Gift Orban'ı yeniden gündemine aldı.Fransız ekibinde son 4 karşılaşmada hiç süre alamayan ve mutsuz olan Nijeryalı forvetin performansından ziyade takım içindeki uyumundan, teknik direktörü Pierre Sage de memnun değil.Yaz aylarında Orban için opsiyonlu kiralama formülüyle toplamda 10 milyon Euro'yu gözden çıkaran Trabzon, Lyon'un 12'nin altına düşmemesi nedeniyle geri adım atmıştı.Trabzonspor,