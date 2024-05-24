Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından rakipleri Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başladı. Avcı,dderken şöyle devam etti: "Rakibe uzak kaldık, oynamalarına izin verdik. Topa sahip olarak bizden daha iyi oynadılar. Topu, bize geçtiği bölümde çabuk kaybettik. İkinci topları alamadık. Devreye 1-0 önde girsek oyuna daha fazla müdahale edebilirdik.""Oyunu elimize alarak skoru 2-2'ye getirdik. Gol atabileceğimiz pozisyonlar vardı. Üzgünüz. Taraftarımız buraya geldi. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk. Maalesef olmadı. Güzel bir final oldu. Festival havasında geçti. Kazananın kaybedene saygı gösterdiği örnek bir final oldu. Rakibimiz kazandı. İnşallah bundan sonraki finaller lige uygun, fair-play içinde olur. Bu finalleri oynamak önemli bir deneyimdir.Trabzonspor, çok büyük bir kulüp. Sürdürülebilir ve yarışabilir bir Trabzonspor için çalışıyoruz."Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda final kazanma serisini kaybetti. 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa'yı burada kaldıran Fırtına, 5 Mayıs 2010'da G.Birliği'ni (4-0), 7 Ağustos 2010'da Bursa'yı (3-0), 29 Temmuz 2020'de Alanya'yı (2-0), 27 Ocak 2012'de Başakşehir'i (2-1), 30 Temmuz 2022'de Sivasspor'u (4-0) yenerken Beşiktaş'a (3-2) yenildi.MAÇ öncesinde Olimpiyat Stadı'nda şölen vardı... TFF tarafından dağıtılan 50 bin bayrak ile görsel şov yapılırken şarkıcılar Sefo ve Norm Ender şarkılar söyledi. Saygı duruşu sonrasında Norm Ender, İstiklal Marşı'nı okuyarak 62. Ziraat Türkiye Kupası'nda unutulmaz bir gece yaşattı...İKI takım arasında nefes kesen finalin ardından dostluk rüzgârı vardı. Sahaya kurulan podyuma önce maçın hakemleri çıkarken Beşiktaşlı oyuncular alkışladılar. Siyah-beyazlılar, sonrasında Trabzonsporlu futbolcuları da alkışlarla podyuma çıkardı. Bordomavililer de aynı davranışla rakiplerini onore etti.