Orsic’e talip var

Trabzonspor'da Mislav Orsic ile yollar ayrılıyor. Geçen sezon Southampton'dan transfer edilen sağ kanat, bordo-mavililerde istikrarı yakalayamadı.Ligde 3 maçta 18 dakika şans bulan Hırvat futbolcuya ülkesi Hırvatistan'dan tanıdık bir talip çıktı. Dinamo Zagreb ile anlaşan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavililere aldırdığı Orsic'i, çok fazla süre bulamadığı için devre arasında kendi takımına transfer etmeyi düşünüyor.Düzenli forma giyebileceği bir kulübe katılmayı hedefleyen 31 yaşındaki futbolcunun, hem eski takımıyla hem de eski hocasıyla çalışmak isteyebileceği kaydedildi.(Yaklaşık 61 milyon TL) maaş alıyor.