Orsic’in alternatifi François Kamano

Transferleri, yeni sezon hazırlık kampına yetiştirmeyi hedefleyen Trabzonspor, hücum hattına düşünülen Mislav Orsic için kulübü Southampton'la pazarlıklarına devam ediyor.. Orsic'e alternatif olarak ise Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren François Kamano listeye dahil edildi. 27 yaşındaki sol kanadın temsilcileriyle ilk teması kuran Trabzonspor yönetiminin önceliği ise Orsic... Hırvat yıldızın transferinin gerçekleşmemesi halinde Kamano ile ilgili daha somut adımlar atılması bekleniyor.Trabzonspor'da kiralıktan dönen Koita, Djaniny ve Flavio ile birlikte kadrodaki yabancı sayısı 13'e yükseldi. Yönetim, maliyeti büyük olan oyuncularla yolların ayrılacağını açıklamasına rağmen Hamsik, Gbamin ve Markovic dışında giden olmadı. Bartra, Denswil, Bardhi ve Gomez gibi isimleri elden çıkarıp maaş yükünü azaltmak isteyen bordo-mavililer, henüz beklediği teklifleri alamadı. Bu futbolcuların gönderilmesi, yabancı kontenjanında yer açmak adına da büyük önem taşıyor. Trabzonspor, boşta olan 1 kişilik kontenjan için Kourbelis ile el sıkışılmıştı.