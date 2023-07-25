Orsic’in yerine oyuncu arıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya'nın Kranj şehrinde devam eden yeni sezon kampında basının karşısına çıkıp, takımı ve yaşananları değerlendirdi. Orsic'in sakatlığına çok üzüldüğünü, onu 5-6 yıldır tanıdığını ve bu süreç boyunca neredeyse hiç sakatlanmadığını vurgulayan Hırvat hoca, transfer sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bir santrfor arayışımız var. Orsic'in sakatlığında, onun yerini alabilecek oyuncu üzerine çalışmalarımıza hemen başladık.Ayrılacak oyuncuların durumu ve sayısına göre tekrar bir arayışımız olabilir. Bütün oyuncularımın idman performansından memnunum. Çünkü hepsi çalışmalara, idmana olan açlıkları ile başlıyorlar."Takımdaki çok sayıdaki sirkülasyonun dengeleri bozacağını söyleyen 51 yaşındaki çalıştırıcı, gelecek yıllar için de ipucu verdi:Bütün oyuncularımızın performansından memnunum. Oyuncuları sürekli değiştirirseniz, onları yeni bir hayata, yeni bir futbol tarzına ve yeni bir bakış açısına adapte etmek zorundasınız. Bu da çok kolay bir durum değil. Bunun getirebileceği riskler var. Beni mutlu eden şeylerden biri de oyuncularımın yüksek insan kalitesinde olmaları.Yönetımlekonuştuğu ve istemediği bazı futbolcuların gönderilmesini talep ettiğiyle ilgili soruyu da cevaplayan Bjelica, "Böyle herhangi bir konuşmam olmadı. Bütün oyuncularımın performansından ve bize verdiklerinden çok mutluyum, Tabi aramızdan ayrılacaklar olabilir. Ama ayrılma sebepleri onlardan mutsuz olmam değil, belki daha iyi oyuncu bulduğumuzdan ötürü olabilir" diye konuştu.Bjelica, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan ve kontrat yenileme teklifi yapılan Yunan futbolcu Siopis için de açıklama yaptı. Hırvat hoca, belindeki ağrıları devam eden 29 yaşındaki ön libero hakkında,dedi.Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 4. hazırlık maçını bugün Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki ile oynayacak. Mücadele saat 17.30'da başlayacak. Bordomavililer daha önce Hajduk Split'e 2-0 yenilmiş, Fehervar ve Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.