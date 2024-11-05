Orta sahası dibe vurdu

Sezon başında 13 oyuncu transfer eden Trabzonspor, 7.6 milyon Euro bonservis harcayarak orta sahaya aldığı Okay, Lundstram, Ozan ve Muhammed Cham'dan beklediği katkıya ulaşamadı. 10. maç geride kalırken bu isimlerden sadece Okay, ağları 1 kez havalandırdı.
Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta perdeyi açan orta sahalardan Fred gol sayısını 4'e çıkarırken, skoru belirleyen Sofyan Amrabat da siftah yaptı. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 7 golle kariyer sezonunu yaşarken Galatasaray'da Gabriel Sara (2) ile Lucas Torreira (1) tabelayı 3 kez değiştirdi.
Ezeli rakiplerinin aksine Trabzonspor, orta sahasından minimum katkı alabildi. Marek Hamsik ve Bakasetas'ın ayrılığı sonrası o kaliteyi bulamayan bordo-mavili takıma, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-21'de bu ikili kritik golleriyle hayat vermişti.
HESAP TUTMADI
Şenol Güneş, ilk 4 dönemindeki çıkışı yakalayamadı. Bordo-mavililer, tecrübeli hocayla 8 maçta 10 puan toplayabildi. (2G-4B-2M) Güneş, 1988-89'da aynı sürede 14 puan (4G-2B-2M) almıştı. 1993-94'te 14 puan kazanıp (4G-2B-2M), 2004-2005'te 20 puana ulaşmıştı. (6G-2M), 2009-2010'da ise 17 puan toplamıştı. (5G-2B-1M)
'HADİ İHO TEBRİKET HAKEMİNİ'
TRABZON'DA yayım yapan gazeteler, 3-2'lik Fenerbahçe yenilgisinin faturasını TFF ve MHK'ye kesti. Takıma operasyon çekildiği yorumları yapıldı. İşte o başlıklar:
SONNOKTA: Trabzonspor'a operasyon çekildi.
TAKA: Büyükekşi gitmiş cezamız bitmemiş.
EKSPRES: Tükeniyoruz.
GÜNEBAKIŞ: Kahrolduk.
KARADENİZ: Hadi İHO tebrik et hakemini.