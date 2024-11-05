Orta sahası dibe vurdu

Sezon başında 13 oyuncu transfer eden Trabzonspor, 7.6 milyon Euro bonservis harcayarak orta sahaya aldığı Okay, Lundstram, Ozan ve Muhammed Cham'dan beklediği katkıya ulaşamadı.Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta perdeyi açan orta sahalardanEzeli rakiplerinin aksine Trabzonspor, orta sahasından minimum katkı alabildi. Marek Hamsik ve Bakasetas'ın ayrılığı sonrası o kaliteyi bulamayan bordo-mavili takıma, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-21'de bu ikili kritik golleriyle hayat vermişti.Şenol Güneş, ilk 4 dönemindeki çıkışı yakalayamadı. Bordo-mavililer, tecrübeli hocayla 8 maçta 10 puan toplayabildi. (2G-4B-2M) Güneş, 1988-89'da aynı sürede 14 puan (4G-2B-2M) almıştı. 1993-94'te 14 puan kazanıp (4G-2B-2M), 2004-2005'te 20 puana ulaşmıştı. (6G-2M), 2009-2010'da ise 17 puan toplamıştı. (5G-2B-1M)TRABZON'DA yayım yapan gazeteler, 3-2'lik Fenerbahçe yenilgisinin faturasını TFF ve MHK'ye kesti. Takıma operasyon çekildiği yorumları yapıldı. İşte o başlıklar:SONNOKTA: Trabzonspor'a operasyon çekildi.TAKA: Büyükekşi gitmiş cezamız bitmemiş.EKSPRES: Tükeniyoruz.GÜNEBAKIŞ: Kahrolduk.KARADENİZ: Hadi İHO tebrik et hakemini.