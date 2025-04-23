Ortada sıkıntı var!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, orta sahasında büyük bir sıkıntı yaşıyor. Mendy ve Okay'ın kart cezalısı olması, Folcarelli'nin ise sakatlığının bulunması nedeniyle takımda orijinal mevkii defansif ve merkez orta saha olan sadece iki oyuncu kaldı. Bu mücadele öncesi Lundstram ve Ozan'dan başka orijinal orta sahası kalmayan teknik direktör Fatih Tekke, bu iki ismi de ilk 11'de görevlendirecek ancak maç içerisinde oluşabilecek sakatlık, kart ve form düşüklüğü gibi durumlar için alternatif çözümler üretmeye çalışıyor.

FOLCARELLİ'NİN DURUMU BELLİ OLDU

Tecrübeli çalıştırıcının Cham, Mustafa Eskihellaç ve Visca gibi isimleri ihtiyaç duyduğu anda orta sahada kullanabileceği öğrenilirken, idmanda buna yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği ve oyunculara da isteklerini anlattığı kaydedildi. Öte yandan Adana Demirspor maçında sakatlanan Tim Jabol-Folcarelli'nin sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıklandı. 25 yaşındaki futbolcunun iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KUPA YARI FİNALİ ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Papara Park'ta saat 20.30'da Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü çocuk taraftarlara ücretsiz olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle böyle bir karar alan bordo- mavili kulüp, Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Fırtına Tribünü'nün adını değiştirmişti.