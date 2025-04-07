Oyun olarak yenemediler!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın başına geçtiğinden bu yana en iyi oyunu sergilediklerini söyledi. Tüm baskıların, çoğu bölümde iyi olduğunu vurgulayan 47 yaşındaki hoca, "Penaltı pozisyonu ve kabul edilemez şekilde arka arkaya yediğimiz 2 gol var. İkinci yarı top kazanmada etkisiz kaldık, gücümüz yetmedi" dedi. Futbolcuların istek ve arzularından memnun olduğunu da aktaran Tekke, şöyle devam etti: "Oyun olarak kesinlikle kazandık. Ama istemediğimiz bir skor. İçerideki psikolojik durumu ve pozitif şeyleri yaşayarak görüyorum. Bu maçta ilk yarıdaki oyunu görmezden gelemeyiz. Bunu bir yıkım olarak görmem mümkün değil. Kimse bugün (dün) Fenerbahçe bizi oyun olarak yendi diyemez. Maçı daha önce bitirebilir, maçı kontrolümüzde tutabilirdik."



7. KEZ DİREĞİ DÖVDÜ

BORDO-MAVİLİLER, 29. dakikada gole yaklaştı… Zubkov'un ortasında Banza'nın altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. Bu sezon Fırtına'nın ligde toplamda 7. kez direğe nişanladığı top bu oldu.



9 MAÇLIK GOL SERİSİ

İSTANBUL'DAKİ son 9 maçta gol yağmuru vardı. İki takımın bu karşılaşmalarının tamamında karşılıklı gol atılırken Trabzonspor da lig tarihinde F.Bahçe'nin sahasında ilk kez 9 maçta da üst üste ağları sarstı.