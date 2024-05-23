Oyunumuz onlardan iyi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da futbolun konuşulduğu bir maç olması gerektiğini vurguladı. Bordo-mavili kulüpteve kendisinin de Türkiye Kupası hariç diğer kupaları kazandığını belirten tecrübeli hoca şöyle devam etti:Taraftar desteğini verdikçe, Trabzonspor da karşılığını her zaman vermiştir. Analizleri yaptık. Beşiktaş'ın bireysel performansı yüksek olan oyuncuları var ama bizim oyun organizasyonumuz daha iyi. Ülkemizin şu an itibariyle futbolun iyileştirici gücüne ihtiyacı var.""Üslubumuzun çok karışık olduğu bu dönemde tamamen oyunun konuşulduğu, topun oyunda fazla kaldığı, kazananın kaybedene saygı gösterdiği, kaybedenin de kazananı alkışladığı bir akşam olur, temennim bu. Kazanan da biz olmak istiyoruz.Kaptan Uğurcan Çakır da Nisan ayından bu yana takımın yükselen bir oyun grafiği olduğunu aktararak "Ne yaptığını bilen bir Trabzonspor var. Analizlerimizi yaptık, rakibin artılarını- eksilerini çalıştık. Taraftarlarımızla birlikte kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Trabzonspor, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Tedavi sürecinin ardından önceki gün takıma katılan Pepe, dizindeki ağrı nedeniyle dünkü idmana çıkmadı. Ancak Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, kamp kadrosuna alındı ve takımla birlikte İstanbul'a da gitti.1- Deplasmandaki Başakşehir galibiyeti ve garantilenen lig üçüncülüğü, kupa finali öncesi takıma ekstra bir moral verdi.2- Teknik direktör Abdullah Avcı, kupa finali öncesi oyuncularıyla hem bire bir hem de toplu olarak görüşmeler gerçekletirerek takımı motive etmeye çalıştı.3- Takım kaptanları Uğurcan, Visca ve Denswil de takıma yeni katılan isimlere bu finalin önemini tekrar tekrar anlattı. Teknik heyet, kaptanlara saha içerisindeki gerginliklerde takımı yatıştırmaları görevini verdi.4- Taraftarlara karşılaşma esnasında takımla birlikte hareket etmeleri ve daha önce 5 kupa kazanılan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda iç saha maçı oynuyormuşçasına destek vermeleri için çağrı yapıldı.5- Ligde oynanan son 4 maçın üçünde toplam 6 gol atan Onuachu'yu ileride daha çok topla buluşturmak isteyen Avcı, oyun planını da bu sistem üzerine kurdu.6- Teknik ekip, Beşiktaş'ın tüm maçlarını analiz etti. Özellikle takımın başına Serdar Topraktepe geldikten sonraki oyun planı masaya yatırıldı. Oyun üstünlüğünü tamamen ele almak isteyen Trabzonspor'da orta sahada Berat ve Umut, savunmada ise Mendy ve Denswil rakibe yapılacak baskıda ana rolü üstlenecek.7- Son lig maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan Trezeguet, tamamen iyileşti ve forma bekliyor.8- Abdullah Avcı, uzun bir aradan sonra antrenmanı basın mensuplarına açtı. Futbol kamuoyuna bordo-mavili takımın enerjisinin yüksek olduğuna dair mesajı medya aracılığıyla veren deneyimli teknik adam, kendisinin de bu kupayı ne kadar istediğini birçok kez vurguladı.9- Yönetim, kupa finali öncesi tüm dikkatin maça verilmesi için transfer çalışmalarını da kısmen yavaşlattı.10- Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, kupanın kazanılması durumunda bu sezon ilk kez normal uygulamanın dışına çıkarak eksta prim açıklayacak.