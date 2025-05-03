Ozan Tufan: Babam için başardım!

Trabzonspor'un birçok mevkide oynayabilen joker futbolcusu Ozan Tufan, kulüp dergisine röportaj verdi. İşte 30 yaşındaki oyuncudan satırbaşları: "Ben altyapıda oynarken babam her gün işe gider, madende çalışırdı. Birkaç kez onunla birlikte ben de gittim.diye düşündüm. Bunun için benim bir şeyleri başarmam gerekirdi, bu bilinçle çalışıp buralara kadar geldim. Onları mutlu ettiğimi düşünmek benim için gurur verici. Fatih Hoca farklı mevkilerde oynayabilmemin avantajını kullanmak istiyor.Küçüklüğümden itibaren çok fazla zorluk yaşadım. En aşağıyı da. tepeyi de gördüm. Benimle ilgili bir belgesel çekilirse 'Karmaşık Bir Hayat' başlığı beni anlatabilirdi."