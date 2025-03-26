Ozan Tufan: Formumdayım, hedefim Milli Takım’a gitmek

Trabzonspor'un tecrübeli orta sahası Ozan Tufan, dünkü idmanda soruları yanıtladı. "Fatih Hoca ile yeni sisteme geçtik. Kötü bir sezon geçiriyoruz. Bunları düzeltmek de bizim elimizde" diyen 30 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Üzücü olan şey, çok geç bir deplasman galibiyeti almış olmamız. Şu anda kupa hedef. Ligde de gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Maç kaybetmeye tahammülümüz yok. Birçok eleştiri oluyor. Oldukça formumdayım. Milli Takım hayalim var. Onların arasında da olmak istiyorum."