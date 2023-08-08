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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Petkovic’in 1 haftası kaldı

YUNUS EMRE SEL
Petkovic’in 1 haftası kaldı

Hırvat basını, Dinamo Zagreb’in 28 yaşındaki golcüye 15 Ağustos’tan sonra ayrılık izni vereceğini yazdı

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın alınmasını çok istediği, Trabzonspor yönetiminin de transferi için özel çaba harcadığı Bruno Petkovic için çalışmalar aralıksız sürüyor... Hırvat basınına göre Dinamo Zagreb, golcü futbolcunun takımdan ayrılmasına 15 Ağustos'ta izin verecek. AEK ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçlarında Hırvat yıldızı sahaya sürmek isteyen Zagreb, bu karşılaşmaların ardından tıpkı F.Bahçe ile görüşen Livakovic'te olduğu gibi Petkovic'e de ayrılık şansı tanıyacak. Bordomavililerin bonservisi için 3 milyon Euro ödemeye hazır olduğu 28 yaşındaki santrforun, kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan uzun zamandır boş olan stat sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Doğan, tarihi sponsorluğu bugün duyuracak. Stadyum isim sponsorluk anlaşması 5 yıllık olacak ve kulüp bu imzadan toplam 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Bu rakam Türk futbolunda bir rekor olarak da kayıtlara geçti.

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Petkovic’in 1 haftası kaldı
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