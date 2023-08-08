Petkovic’in 1 haftası kaldı

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın alınmasını çok istediği, Trabzonspor yönetiminin de transferi için özel çaba harcadığı Bruno Petkovic için çalışmalar aralıksız sürüyor...AEK ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçlarında Hırvat yıldızı sahaya sürmek isteyen Zagreb, bu karşılaşmaların ardından tıpkı F.Bahçe ile görüşen Livakovic'te olduğu gibi Petkovic'e de ayrılık şansı tanıyacak.Başkanı Ertuğrul Doğan uzun zamandır boş olan stat sponsorluğu için anlaşmaları tamamladı. Doğan, tarihi sponsorluğu bugün duyuracak. Stadyum isim sponsorluk anlaşması 5 yıllık olacak ve kulüp bu imzadan toplam 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Bu rakam Türk futbolunda bir rekor olarak da kayıtlara geçti.