Plana sadık kalın

Süper Lig'de kâbus gibi bir sezon yaşayan Trabzonspor, bugün konuk edeceği Kasımpaşa karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. 15 puanla 12. sırada yer alan bordomavili takımda kadro dışı bırakılanve'in yanı sıra sakatlıkları bulunanve'un forma giymesi beklenmiyor. Son idmana katılmayandün kendini iyi hissedince takımla çalıştı. Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına özellikle bulundukları konumdan bir an önce kurtulmak için sadece galibiyete ve plana odaklanmaları yönünde konuşmalar yaptı. Tecrübeli teknik adamın, hataları ekibiyle birlikte detaylı şekilde analiz ettiği,veSON haftaların yıldızı Muhammed Cham, Kasımpaşa önünde Trabzonspor'un yine en büyük kozu olacak. 5-0'lık Adana Demir galibiyetinde 3 gol-2 asistle parlayan, kaybedilen Alanyaspor (2-1) maçında da Draguş'a asistiyle öne çıkan Avusturyalı 10 numara, çıkışını devam ettirmek istiyor.