Potansiyeli yüksek

Trabzonspor, sürpriz bir hamleyle kadrosunu NK Varazdin'de forma giyen Tonio Teklic ile güçlendirdi.Bordo-mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica, vatandaşı için olumlu referans verdi. 51 yaşındaki tecrübeli hoca, Hırvat oyuncuya güvendiğini söyleyerekyorumunu yaptı. Bjelica'nın talebiyle alınan Teklic, özellikleTrabzonspor, Teklic'in bonservisi için Varazdin'e 1 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.diğer yıllarda ise 100 bin Euro artışla maaş alacak.Trabzonspor, önümüzdeki 10 gün içerisinde tam 3 hazırlık maçı yapacak. Rabotnicki ile 25 Temmuz Salı karşılaşacak bordo-mavililer, ertesi gün Kranj sınavına çıkacak. 30 Temmuz'da da AEK ile Trabzon'da oynayacak. Bjelica'nın bu maçlarda ligde kullanmayı planlayacağı kadrosunu şekillendirme düşüncesinde olduğu ifade edildi.HAZIRLIKLARINI Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'un son idmanı neşeli görüntülere sahne oldu. Bordo-mavili oyuncular, çalışmanın bitmesiyle halka oluşturarak horon tepti.