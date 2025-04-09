Puado bombası

Bu sezon elinde sadece Türkiye Kupası kalan Trabzonspor, önümüzdeki yılın çalışmalarına erken başladı. Konuyla ilgili en önemli gelişmeyi İspanya basını duyurdu. EL.1900 sitesi, Fırtına'nın, Espanyol takımının kaptanlığını da yapan İspanyol kanat Javi Puado için teklif sunduğunu duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun market değeri 8 milyon Euro. Bordo-mavili kulüp, 1.77 boyundaki futbolcu için ara transferde de hamle yapmış ancak Espanyol ile anlaşamadığı için amacına ulaşamamıştı.

TAKIMIN EN SKORER İSMİ

Javi Puado, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken takımın en skorer ismi konumuna geldi. Asıl mevkisi sol kanat olsa da sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen İspanyol yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Sevilla, Girona ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği tecrübeli futbolcu için Trabzonspor'un elini çabuk tutarak işi bitirmek istediği öne sürüldü. Puado için çok ciddi bir transfer savaşı yaşanacağı dile getiriliyor. Espanyol da onunla yola devam etmek istiyor.

KİMDİR

25 Mayıs 1998 İspanya doğumlu Puado, Espanyol altyapısında yetişti. 2019-20 sezonunda yarım dönem Real Zaragoza'ya kiralandı. Bir sezon sonra Espanyol'a geri döndü. Zaragoza'da 22 maça çıkarken 5 gol-5 asist kaydetti. Espanyol ile kariyeri boyunca çıktığı 203 maçta 55 gol-17 asistle oynadı.



TOPU KAYBETTİ!

Trabzonspor'un F.Bahçe'ye 4-1 yenildiği maçta bireysel hatalar ve top kayıpları skorun önüne geçti. 66 kez top kaybı yaşarken bunun 23'ü kendi yarı sahasında gerçekleşti. Maç boyunca yüzde 52 oranında topa sahip olan bordo-mavililer, bu üstünlüğü sahaya yansıtamadı. Hücumda yalnızca 11 kez rakip ceza sahasına girebilen oyuncular, ikili mücadelede rakibe üstünlük kurma konusunda yüzde 46'lık oranda kaldı. Trabzonspor, toplamda 119 bin 802 metre koşarak Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Ancak bu koşuların büyük kısmı düşük tempoda gerçekleşti. Zubkov 12 top kaybı ile maçın bu alandaki en olumsuz ismi oldu. Onu Banza (8) takip etti.

