Puertas olmadı rota Almeida

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, Al-Qadsiah forması giyen Cameron Puertas için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Bordo-mavililer, bu gelişmenin ardından rotasını İspanya'ya çevirdi ve Valencia'nın orta sahası Andre Almeida'yı listesine dahil etti. Fırtına'nın, İspanyol ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Hem 10 numara hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Portekizli futbolcunun, kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Ancak oyuncunun maaş artırma talebinde bulunduğu ve kabul edilmediği için ayrılık planları yaptığı belirtildi. Valencia'ya 2022 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Almeida'nın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. Geride kalan sezonda İspanyol ekibiyle 38 maça çıkan Portekizli orta saha, 4 asist yaptı ve %88'lik pas isabet oranıyla dikkat çekti.



ENİS DE GİTTİ

TRABZON, Lundstram'ın ardından Enis Destan'ı da Hull City'ye gönderdi. İngiliz futbolcuyu kiralık yollayan bordo-mavililer, Enis'i ise bonservisiyle verdi. 2021-22'de kadroya katılan 23 yaşındaki forvet, Championship kulübüne bedelsiz gitti. Ancak oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin %50'sini Hull City, Trabzonspor'a verecek.