Rakam belli teklif gelsin!

Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Trezeguet, geride kalan sürede beklentileri karşılayamadı.Özellikle ülkesinin takımlarından Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibi Al İttihad'dan da teklif aldığı manşetleri süsledi.Bu iki takım arasında karar aşamasında olduğu öğrenilen Trezeguet için Trabzonspor yönetimi de planını belirledi.Ardından transfer için pazarlıklar başlayacak.