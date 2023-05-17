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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Rakam belli teklif gelsin!

YUNUS EMRE SEL
Rakam belli teklif gelsin!

Mısır ve Suudi Arabistan’da adı transfer listelerinin ilk sırasında yer alan tecrübeli oyuncu için 6 milyon Euro bonservis beklentisi var. İstekler resmiyete döküldüğü an pazarlıklar başlatılacak

Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Trezeguet, geride kalan sürede beklentileri karşılayamadı. Oynadığı 37 müsabakada 9 gol, 7 asistlik katkı sağlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavili ekipte performansıyla hayal kırıklığı yaşatsa da hem Mısır hem de Suudi Arabistan'da adı sürekli transfer haberleriyle anılıyor. Özellikle ülkesinin takımlarından Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibi Al İttihad'dan da teklif aldığı manşetleri süsledi.

IKI TAKIM ARASINDA KARAR AŞAMASINDA
Bu iki takım arasında karar aşamasında olduğu öğrenilen Trezeguet için Trabzonspor yönetimi de planını belirledi. Yıldız oyuncu için bonservis bedelini en az 6 milyon Euro olarak belirleyen Karadeniz kulübü, şimdi menajerler üzerinden gelen görüşme taleplerinin resmiyete dökülmesini bekliyor. Ardından transfer için pazarlıklar başlayacak.

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Rakam belli teklif gelsin!
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