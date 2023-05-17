Rakam belli teklif gelsin!

Mısır ve Suudi Arabistan’da adı transfer listelerinin ilk sırasında yer alan tecrübeli oyuncu için 6 milyon Euro bonservis beklentisi var. İstekler resmiyete döküldüğü an pazarlıklar başlatılacak
Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Trezeguet, geride kalan sürede beklentileri karşılayamadı. Oynadığı37 müsabakada 9 gol, 7 asistlikkatkı sağlayan 28 yaşındaki kanatoyuncusu, bordo-mavili ekipteperformansıyla hayal kırıklığıyaşatsa da hem Mısırhem de Suudi Arabistan'daadı sürekli transfer haberleriyleanılıyor. Özellikle ülkesinin takımlarından Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğu konuşulan tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibi Al İttihad'dan da teklif aldığı manşetleri süsledi.
IKI TAKIM ARASINDA KARAR AŞAMASINDA
Bu iki takım arasında karar aşamasında olduğu öğrenilen Trezeguet için Trabzonspor yönetimi de planını belirledi. Yıldız oyuncu içinbonservis bedelini en az 6 milyon Euroolarak belirleyen Karadeniz kulübü,şimdi menajerler üzerinden gelengörüşme taleplerinin resmiyete dökülmesinibekliyor. Ardından transfer için pazarlıklar başlayacak.