Transferler akıllı olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Daha yüksek tempo, daha çok pozisyon üreten, rakibe daha az pozisyon veren takım olabilmek için zamana ihtiyacımız" dedi. Devre arasında direkt oynayacak isimleri alacaklarını da aktaran Güneş, "Alıp da bekletmeyelim. Çünkü kadromuzun bundan iyi oynayacak bir hale dönmesi için oyuncu yeteneği kadar oyun aklının da katılması gerekir. Oyun aklı çok önemli. Oyunu oynarken oyunu yönetmek de önemli" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN SERT AÇIKLAMA

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçın ardından yaşanan tartışmayı Simon Banza'nın çıkardığını iddia etti. Uğurlu, "Banza provokatif hareketlerde bulundu ve tahrik edici davranışlarını sürdürdü. Cham da buna dahil" dedi. Trabzonspor Kulübü de oyuncularını savunurken şu açıklamayı yayımladı: "Banza ve Cham, profesyonelliğiyle öne çıkan çok değerli sporculardır. Oyuncularımızın milli değerlere ve ülkemizin kutsallarına duyduğu saygı, herhangi birinin sorgulamasına açık bir konu değildir. Sayın Uğurlu'nun, futbolun birleştirici gücünü göz ardı ederek bu tür kışkırtıcı söylemlere başvurmasını şiddetle kınıyoruz. Futbolcusunun yaşadığı ciddi sakatlığı göz ardı edip kamuoyunu yanlış yönlendirme çabasını ise ne spor ahlakına ne de insani değerlere uygun görüyoruz. Ayrıca geçmişte hakem ve rakiplere yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 7 maç ceza alan bir teknik adamın spor camiasına ahlak dersi vermesini ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."