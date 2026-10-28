Reis dokunuşu!

Süper Lig'de ilk 5 hafta 7 puan toplayabilen ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Trabzonspor, Thomas Reis'in göreve gelmesiyle bambaşka bir kimliğe büründü. Takıma saha içinde yüksek enerji, taktiksel disiplin ve agresif bir oyun anlayışı aşılayan Alman çalıştırıcı, 2-0 geriye düştüğü Çaykur Rize deplasmanından 4-3'lük zaferle dönmeyi bildi. Reis yönetiminde çıktığı son 4 lig karşılaşmasını da firesiz geçen Karadeniz devi, 9. hafta geride kalırken hanesine tam 12 puan daha yazdırıp toplamda 19 puana ulaştı. Puan tablosunda hızla tırmanarak 3. sıraya yerleşti. İki Konferans Ligi sınavıyla 6'da 6'ya ulaştı. Soyunma odasında yakalanan kenetlenme ve tribünlerle yeniden kurulan bağ, bordo- mavili camiada şampiyonluk umutlarını alevlendirdi. Liderle farkı 3 puana kadar eriten Trabzonspor, şampiyonluk potasındaki dengeleri şimdiden değiştirdi.



İŞTE O SERİ

Trabzon-G.Saray 4-0

Samsun-Trabzon 0-3

KuPS-Trabzon 2-4

Trabzon-Beşiktaş 2-0

Trabzon-Hearts 2-0

Ç.Rize-Trabzon 3-4

ORKESTRA ŞEFİ MUÇİ

Bordo-mavili ekibin ofansif orta saha oyuncusu Ernest Muçi, son haftalarda sergilediği göz kamaştırıcı performansla Trabzonspor'un hücum hattındaki liderliğini ilan etti. Son 4 lig maçının 3'ünde doğrudan skora katkı veren Arnavut yıldız, takımının yakaladığı galibiyet serisinin en kilit mimarlarından biri oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör