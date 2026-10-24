Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Reis dümende tam yol ileri!
Giriş Tarihi: 24.10.2026

Reis dümende tam yol ileri!

53 yaşındaki çalıştırıcı, ligde ve Avrupa’da 5 maçı da kazanırken Fırtına bu bölümde 15 kez fileleri havalandırdı. Yalnızca 2 gol yiyerek çarpıcı bir yükselişe imza attı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
YUNUS EMRE SEL
  • ABONE OL

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Thomas Reis'in oturmasıyla müthiş bir çıkış yakaladı. 3'ü lig, 2'si UEFA Konferans Ligi olmak üzere oynadığı 5 maçı da kazanarak 5'te 5 yaptı. Bu periyotta, sergilediği baskılı ve üretken futbolla 15 gol bulurken ağlarında sadece 2 top gördü. Reis yönetimindeki kusursuz seri, bir önceki dönemle kıyaslandığında aradaki büyük farkı da gözler önüne serdi. Fatih Tekke ve Hüseyin Çimşir'in görevde olduğu Reis öncesi 5 maçlık seride Fırtına, kalesinde tam 8 gol görmüştü.

BAŞARININ SIRRI HATLAR ARASI DENGE
Hücumda 8 golle sınırlı kalmış, bu gollerin 5'i yalnızca Gençlerbirliği karşılaşmasında gelmişti. Kötü gidişat sonrası göreve getirilen Thomas Reis, yakalanan başarının sırrını net sözlerle özetledi. Takımın hücum gücüne olan güvenini dile getiren Alman çalıştırıcı, "Biz zaten her zaman gol atabilecek kaliteye sahip bir ekibiz. Önemli olan savunmayı iyi yapabilmek" ifadelerini kullandı ve iki hat arasında kurulan dengenin önemine dikkat çekti.

FIRTINA 23 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ
UEFA Konferans Ligi'nde üst üste gelen iki galibiyetle Trabzonspor, UEFA kulüp sıralamasında 23 basamak birden yükseldi. 164.'lükten 141.'liğe sıçrayan bordo-mavili ekip, hem Türkiye'nin ülke puanına önemli bir katkı sağladı hem de önümüzdeki kura çekimlerinde daha avantajlı torbalarda yer alabilmesi adına önemli bir kazanım elde etti. Fırtına, Avrupa arenasındaki başarılı koşusunu sürdürerek katsayı grafiğindeki yükselişine devam etmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#THOMAS REİS #TRABZONSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Reis dümende tam yol ileri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA