Reis dümende tam yol ileri!

Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğuna Thomas Reis'in oturmasıyla müthiş bir çıkış yakaladı. 3'ü lig, 2'si UEFA Konferans Ligi olmak üzere oynadığı 5 maçı da kazanarak 5'te 5 yaptı. Bu periyotta, sergilediği baskılı ve üretken futbolla 15 gol bulurken ağlarında sadece 2 top gördü. Reis yönetimindeki kusursuz seri, bir önceki dönemle kıyaslandığında aradaki büyük farkı da gözler önüne serdi. Fatih Tekke ve Hüseyin Çimşir'in görevde olduğu Reis öncesi 5 maçlık seride Fırtına, kalesinde tam 8 gol görmüştü.

BAŞARININ SIRRI HATLAR ARASI DENGE

Hücumda 8 golle sınırlı kalmış, bu gollerin 5'i yalnızca Gençlerbirliği karşılaşmasında gelmişti. Kötü gidişat sonrası göreve getirilen Thomas Reis, yakalanan başarının sırrını net sözlerle özetledi. Takımın hücum gücüne olan güvenini dile getiren Alman çalıştırıcı, "Biz zaten her zaman gol atabilecek kaliteye sahip bir ekibiz. Önemli olan savunmayı iyi yapabilmek" ifadelerini kullandı ve iki hat arasında kurulan dengenin önemine dikkat çekti.



FIRTINA 23 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

UEFA Konferans Ligi'nde üst üste gelen iki galibiyetle Trabzonspor, UEFA kulüp sıralamasında 23 basamak birden yükseldi. 164.'lükten 141.'liğe sıçrayan bordo-mavili ekip, hem Türkiye'nin ülke puanına önemli bir katkı sağladı hem de önümüzdeki kura çekimlerinde daha avantajlı torbalarda yer alabilmesi adına önemli bir kazanım elde etti. Fırtına, Avrupa arenasındaki başarılı koşusunu sürdürerek katsayı grafiğindeki yükselişine devam etmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör