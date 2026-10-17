Reis geldi goller yağdı

Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Reis, bordo-mavili kulübün tarihine altın harflerle geçen bir performans sergiliyor. Göreve geldikten sonra çıktığı ilk 3 resmi maçın tamamını kazanan Alman çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda takımına tam 11 gol attırarak kulüp tarihinde daha önce hiçbir teknik direktörün başaramadığı bir istatistiğe ulaştı. Fırtına, Reis yönetimindeki ilk sınavında Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetin moraliyle deplasmanda Samsunspor'a konuk olan Karadeniz fırtınası, sahadan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Ligdeki başarılı gidişatını Avrupa'ya da taşıyan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde KuPS'u 4-2 mağlup ederek galibiyet serisini taçlandırdı. Toplamda 3 maçta 3 galibiyet alan, rakip fileleri 11 kez havalandırıp kalesinde sadece 2 gol gören Thomas Reis, hücum futbolu ve kusursuz başlangıcıyla büyük takdir topladı. 53 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca kazandığı üç resmi maçın ikisini deplasmanda almayı başararak dış saha fobisine de son verdi.



YENİ HEDEF KARTAL

Gözünü pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçına çeviren Thomas Reis, Trabzonspor tarihinde görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını da kazanan ilk yabancı teknik direktör olmak için sahaya çıkacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör