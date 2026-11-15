Rekorların adamı Muhammed Salah

16 karşılaşmada 11 gol ve 5 asistlik skor katkısıyla Trabzonspor'un başarısında önemli bir rol üstlenen Muhammed Salah, Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Malavi'yi 5-0 yendiği maçta iki kez ağları sarsarak yeni bir rekora imza attı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 70 gole ulaşarak Mısır Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu ünvanını aldı.

İŞTE SALAH'IN ENLERİ

- Afrika'da milli takımlar tarihinin en golcü üçüncü futbolcusu.

- Premier Lig tarihinin en fazla gol atan ve en çok asist yapan Afrikalı oyuncusu (193 G, 93 A)

- Liverpool formasıyla Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan oyuncusu (93 A),

- Premier Lig tarihinin en golcü 4. oyuncusu (193 G).

- Premier Lig'de en fazla altın ayakkabı kazanan iki futbolcudan biri (Thierry Henry ile 4'er kez)

- Premier Lig'de bir sezonda yılın oyuncusu, altın ayakkabı, en iyi oyun kurucu ödüllerini kazanan ilk futbolcu.

- Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı hat-trick'i (6 dakika 12 saniye).

- Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk Afrikalı futbolcu.

- Liverpool tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde en fazla forma giyen futbolcu (83).



Zenit-Trabzon maçı A Spor'da

Trabzonspor, bugün hazırlık maçında Zenit ile karşılaşacak. Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanacak mücadelede saat 17.00'de başlayacak ve A Spor tarafından naklen ekrana getirilecek. Teknik direktör Thomas Reis, çok sayıda oyuncusunun milli takımlara gitmesi nedeniyle altyapıdan gençlere de şans verecek. Tecrübeli isimlerden Samet, Mendy, Ozan, Bouchouari ve Cenk'in görev alması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör