Rennes, Mendy’nin peşini bırakmıyor!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Batista Mendy bir kez daha Rennes kulübünün radarına girdi. Oyuncu için ara transfer döneminde bordomavililerle temasa geçen ancak anlaşma sağlayamayan Fransız ekibinin bu kez işi sıkı tuttuğu öğrenildi. L'Equipe'in haberine göre; Rennes Sportif Direktörü Loic Desire, Mendy konusunda kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un Mendy'nin ayrılığına sıcak baktığı ancak 15 milyon Euro bonservis geliri beklediği öğrenildi. 10 milyon Euro piyasa değeri bulunan Fransız orta saha için Premier Lig'den bazı kulüplerin de devrede olduğu belirtildi.

6 EKSİKLİ TRABZONSPOR SAMSUN'U AĞIRLIYOR

BORDO-MAVİLİ ekip, Samsunspor'u konuk edecek. Fırtına'da Uğurcan, Savic, Hüseyin, Onuralp, Enis ve Cihan'ın sakatlıkları devam ediyor. Bu isimlerden sadece Cihan'ın az da olsa kadroda yer alma ihtimali bulunuyor.