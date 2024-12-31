Rey Manaj fırtınası!

Transferde harekete geçen Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi:Farklı bölgelere takviye için kollar sıvanırken Sivasspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolculardan birisi olan Rey Manaj, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.27 yaşındaki santrforun 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunurken takımdan ayrılmak istediği, Yiğidolar'ın da uygun bonservisle bu ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.Geçen yıl golleri ile kırmızı-beyazlı takımı sırtlayan Manaj, bu sezon ise 4 gol atarken 5 maçı da sakatlıklar nedeniyle kaçırdı.