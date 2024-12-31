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Giriş Tarihi: 31.12.2024

Rey Manaj fırtınası!

Transferde taarruza kalkan bordomavili kulüp, Arnavut santrfor için Sivasspor’a takas teklifi yapacak

YUNUS EMRE SEL
Rey Manaj fırtınası!
Transferde harekete geçen Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi: Rey Manaj! Farklı bölgelere takviye için kollar sıvanırken Sivasspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolculardan birisi olan Rey Manaj, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Beşiktaş'a da tavsiye edilen Arnavut oyuncunun transferiyle ilgili bu hafta içerisinde harekete geçmeye hazırlanan bordo-mavililer, Sivasspor'a takas teklifinde bulunacak. 27 yaşındaki santrforun 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunurken takımdan ayrılmak istediği, Yiğidolar'ın da uygun bonservisle bu ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin yeni yılın ilk günlerinde Sivasspor'un kapısını çalacağı belirtildi. Geçen yıl golleri ile kırmızı-beyazlı takımı sırtlayan Manaj, bu sezon ise 4 gol atarken 5 maçı da sakatlıklar nedeniyle kaçırdı.

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Rey Manaj fırtınası!
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