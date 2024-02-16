Rota Güney Amerika

Yeni sezon için transfer hazırlıklarına planlı ve programlı devam eden Trabzonspor, scout ekipleri ile Arjantin ve Brezilya'da harıl harıl çalışıyor.Trabzonspor'un gelecek sezon için kadro planlamasında önemli bir değişim hedeflendiği ve birçok bölge için oyuncu izleneceği belirtildi., altyapıyı geliştirmek ve yeni yıldızlar çıkarmak için dev bir araştırmaya girişti. Altyapı için özel bir ekip kuruldu ve Türkiye'de oyuncu taramalarına başladı.Bu bağlamda yeni oyuncu transferleri yapılırken, altyapıya gelen genç futbolcuların eğitim ve barınma imkânları da kulüp tarafından karşılanıyorAfrika Uluslar Kupası'na giden iki oyuncusu bugün Trabzon'a dönüyor. Avcı'nın Afrika Kupası'nda fazla forma şansı bulamamaları nedeniyle Pepe ve Onuachu'yu gelir gelmez teste tabi tutacağı öğrenildi.