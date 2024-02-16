Rota Güney Amerika

Yeni sezon için transfer hazırlıklarına planlı ve programlı devam eden Trabzonspor, scout ekipleri ile Arjantin ve Brezilya'da harıl harıl çalışıyor. Futbolcu izleme komitesinden görevli iki kişinin bu ülkelere gideceği ve Güney Amerika'da belirli bir süre kalarak önceden belirlenen oyuncu listesindeki isimleri inceleyeceği öğrenildi.
Trabzonspor'un gelecek sezon için kadro planlamasında önemli bir değişim hedeflendiği ve birçok bölge için oyuncu izleneceği belirtildi. Ara transfer dönemini sadece sağ bek Meunier'i kadroya katarak tamamlayan Trabzonspor'un sezon sonunda stoper, orta saha, kanat ve forvet hattına takviyeler yapması bekleniyor.
TÜRKİYE ÇAPINDA TARAMA OLACAK
Trabzonspor
, altyapıyı geliştirmek ve yeni yıldızlar çıkarmak için dev bir araştırmaya girişti. Altyapı için özel bir ekip kuruldu ve Türkiye'de oyuncu taramalarına başladı. Yaklaşık 10 kişiden oluşan ekibin beğendiği 12 ila 16 yaş arasındaki birçok futbolcu altyapı kadrosuna dahil ediliyor.
Bu bağlamda yeni oyuncu transferleri yapılırken, altyapıya gelen genç futbolcuların eğitim ve barınma imkânları da kulüp tarafından karşılanıyor
PEPE&ONUACHU TESTE GİRECEK
Trabzonspor'un
Afrika Uluslar Kupası'na giden iki oyuncusu bugün Trabzon'a dönüyor. Avcı'nın Afrika Kupası'nda fazla forma şansı bulamamaları nedeniyle Pepe ve Onuachu'yu gelir gelmez teste tabi tutacağı öğrenildi. Elde edilecek verilere göre futbolcuların Pendik maçının kadrosuna alınıp alınmayacağına karar verilecek.