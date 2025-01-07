Rota Tolisso

Orta saha transferi için çok önemli isimlerle görüşen Trabzonspor, iki oyuncuya odaklandı. Bordo-mavililerde Lyon forması giyen Fransız milli futbolcu Tolisso listenin ilk sırasında yer alırken, alternatifi ise Danimarkalı Billing... Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tolisso için kiralama teklifi yapan Fırtına yanıt bekliyor. 30 yaşındaki futbolcudan olumlu haber gelmezse rota bu kez Philip Billing'e çevrilecek. Bournemouth forması giyen ancak bu sezon sadece 10 maçta toplamda 176 dakika süre alabilen Billing, daha fazla şans bulacağı bir takıma gitmek istiyor.





KANATTA SAMBA ZAMANI

Trabzonspor, Brezilyalı stoper Adryelson'dan sonra bir başka Sambacı Junior Santos'un da transferinde önemli mesafe kat etti. 30 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübü Botafogo'ya resmi teklif yapan Karadeniz ekibi, olumlu devam eden süreçten yine olumlu bir final bekliyor. Santos, son sezonunda 50 maçta 20 gol atarken 4 asist yaptı.