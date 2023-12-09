Rusya’yı bırak Trabzon’a bak!

Trabzonsporlu scoutların canlı olarak izlediği ve hakkında olumlu rapor hazırladıkları Kazak forvet Maksim Samorodov'un adı, transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.İtalya, Avusturya'dan isteyen ekipler olduğu konuşulan Aktobe forması giyen genç oyuncuya, takım arkadaşı Andrija Filipovic'ten tavsiye geldi.Samorodov'a Rusya'yı düşünmemesini söyleyen 26 yaşındaki Filipovic,diye konuştu. Özellikle Umut Bozok'un olası ayrılığının ardından santrfor bölgesine yeni takviye yapmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, transfer için ön çalışmalara başladı.TFF'NIN 'Mavi Kart' uygulaması sayesinde Trabzonspor'a transfer olması durumundabu sezon görev yaptığı 30 karşılaşmada 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Ana mevkisi olan sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor olarak da görev alabilen 21 yaşındaki futbolcu, Kazakistan Milli Takım formasını 12 maçta giyip 2 kez ağları buldu.