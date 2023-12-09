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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Rusya’yı bırak Trabzon’a bak!

YUNUS EMRE SEL
Rusya’yı bırak Trabzon’a bak!

Bordo-mavililerin devre arasında almak istediği Kazak hücum oyuncusuna, Aktobe’den takım arkadaşı Andrija Filipovic, “Rus kulüplerini değil, Avrupa’yı düşün” dedi

Trabzonsporlu scoutların canlı olarak izlediği ve hakkında olumlu rapor hazırladıkları Kazak forvet Maksim Samorodov'un adı, transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da olumlu baktığı 21 yaşındaki oyuncuya, bordo-mavili ekibin dışında özellikle Rus kulüplerinden önemli talipler var. İtalya, Avusturya'dan isteyen ekipler olduğu konuşulan Aktobe forması giyen genç oyuncuya, takım arkadaşı Andrija Filipovic'ten tavsiye geldi.

KULÜP ARAYAN UMUT BOZOK'UN YERİNE TRANSFER EDİLECEK
Samorodov'a Rusya'yı düşünmemesini söyleyen 26 yaşındaki Filipovic, "Max'in oyuncu olarak gelişmesi için Avrupa'ya taşınması gerekiyor. Kendisiyle de bu konuda konuştum ve Avrupa'ya gitmesini, Rusya'dan gelen teklifleri kesinlikle dikkate almamasını tavsiye ettim. Nereye gideceğini zaman gösterecek" diye konuştu. Özellikle Umut Bozok'un olası ayrılığının ardından santrfor bölgesine yeni takviye yapmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, transfer için ön çalışmalara başladı.

YABANCI SAYILMAYACAK
TFF'NIN 'Mavi Kart' uygulaması sayesinde Trabzonspor'a transfer olması durumunda yabancı statüsünde yer almayacak olan Maksim Samorodov, bu sezon görev yaptığı 30 karşılaşmada 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Ana mevkisi olan sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor olarak da görev alabilen 21 yaşındaki futbolcu, Kazakistan Milli Takım formasını 12 maçta giyip 2 kez ağları buldu.

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Rusya’yı bırak Trabzon’a bak!
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