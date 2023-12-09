Rusya’yı bırak Trabzon’a bak!

Bordo-mavililerin devre arasında almak istediği Kazak hücum oyuncusuna, Aktobe’den takım arkadaşı Andrija Filipovic, “Rus kulüplerini değil, Avrupa’yı düşün” dedi
Trabzonsporlu scoutların canlı olarak izlediği ve hakkında olumlu rapor hazırladıkları Kazak forvet Maksim Samorodov'un adı, transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor. Teknik direktörAbdullah Avcı'nın daolumlu baktığı 21 yaşındakioyuncuya, bordo-maviliekibin dışında özellikle Ruskulüplerinden önemli taliplervar. İtalya, Avusturya'dan isteyen ekipler olduğu konuşulan Aktobe forması giyen genç oyuncuya, takım arkadaşı Andrija Filipovic'ten tavsiye geldi.
KULÜP ARAYAN UMUT BOZOK'UN YERİNE TRANSFER EDİLECEK
Samorodov'a Rusya'yı düşünmemesini söyleyen 26 yaşındaki Filipovic, "Max'in oyuncu olarak gelişmesiiçin Avrupa'ya taşınması gerekiyor.Kendisiyle de bu konudakonuştum ve Avrupa'ya gitmesini,Rusya'dan gelen tekliflerikesinlikle dikkate almamasınıtavsiye ettim. Nereye gideceğinizaman gösterecek" diye konuştu. Özellikle Umut Bozok'un olası ayrılığının ardından santrfor bölgesine yeni takviye yapmayı planlayan Trabzonspor yönetimi, transfer için ön çalışmalara başladı.
YABANCI SAYILMAYACAK
TFF'NIN 'Mavi Kart' uygulaması sayesinde Trabzonspor'a transfer olması durumunda yabancı statüsünde yeralmayacak olan MaksimSamorodov, bu sezon görev yaptığı 30 karşılaşmada 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Ana mevkisi olan sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor olarak da görev alabilen 21 yaşındaki futbolcu, Kazakistan Milli Takım formasını 12 maçta giyip 2 kez ağları buldu.