Sahada lider Edin Visca!

Hem idman hem de maçlardaki performansıyla Trabzonspor'un en iyileri arasında yer alan Edin Visca, teknik direktör Şenol Güneş tarafından takımın liderlerinden olarak görülüyor.Güneş, son haftalarda saha içinde yapmayı planladığı değişiklikleri de genellikle yanında çağırdığı Visca aracılığı ile oyunculara iletiyor.TRABZONSPOR, Süper Lig'de bu akşam Göztepe'ye konuk olacak. Bordo-mavili ekip, İzmir'de rakibini yenip, bu sezon ilk kez üst üste kazanmayı ve ilk kez dış sahada galip gelerek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Savic ve Serkan Asan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bu arada sakatlığı nedeniyle takımdan iki maç uzak kalan Nwakaeme tamamen iyileşti. Hafta içinde idmanlarda yer alan Nijeryalı yıldız, Şenol Güneş'ten forma istedi. Nwakaeme'nin yedek soyunacağı ve mücadelenin gidişatına göre oyuna gireceği öğrenildi.