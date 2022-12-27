Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Sahadaki oyuna bakalım
Giriş Tarihi: 27.12.2022

Sahadaki oyuna bakalım

YUNUS EMRE SEL
Sahadaki oyuna bakalım

“Bundan 8 hafta önce oynanan maçta orta hakemin kararından dolayı yardımcı hakem için endişeliyiz diyorlar. Bunları bırakalım da sahadaki oyuna bakalım. Böyle devam ederek, sürekli irtifa kaybediyoruz.”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin Fair Play ödüllerinde, Fenerbahçe galibiyeti ve hakemler hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte satırbaşları: "Hazırlık maçlarında iyi sinyaller almıştım. Ama sadece bir maç kazandık. Buna camia galibiyeti demek daha doğru olur. Bana göre lig yeniden başladı. Sonuç için erken konuşmanın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor her zaman yarışın içinde olacaktır. Nerede bitireceğimizi mayıs ayında göreceğiz. İnşallah en tepede bitiririz."

'ATAMALAR ALGORITMIK, HAKEM KONUŞULMASIN'
"Artık maçları hakemler üzerinden okumayalım. Algoritmik sistem hakemleri atıyor. Konuşmak isteyenler, bundan 8 hafta önce oynanan maçta; orta hakemin 4 metre mesafeden düdük çalıp verdiği bir karardan dolayı, 40 metre mesafedeki alakası olmayan yardımcı hakem için 'Bu yardımcı hakemden endişeliyiz' diyorlar. Bırakalım bunları, sahada oynadığımız oyuna bakalım."

'OLUMSUZLUĞUN NEDENİ KULÜPLERİ YÖNETEN BİZLERİZ'
"Geride kalan 13 haftada Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı? Böyle devam ederek, sürekli irtifa kaybediyoruz. Ekonomik olarak dibe vurmuş bir Türk futbolundan bahsediyoruz. Sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ortadaki bu olumsuzluğun en büyük nedeni kulüpleri yöneten bizleriz."

ÖDÜLLER BARTIN'A
Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun belirlediği Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" kampanyası düzenleyen Trabzonspor, Fair Play Takım Ödülü'nün sahibi oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 100 bin liralık ödülü işçi ailelerine göndereceklerini açıkladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de TFF olarak madenci ailelerine 550 bin lira bağışladıklarını söyledi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 50 bin, A.Gücü Başkanı Faruk Koca 100 bin ve Antalyaspor taraftarı adına ödülü alan başkan Aziz Çetin de 100 bin liralık ödülü madenci ailelerine bağışladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den peşe peşe EYT mesajı! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih belli oldu
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! Son Kabine Toplantısı açıklaması ile yeni bir müjde daha geldi
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
Yeni doğal gaz keşfi müjdesini hazmedemediler! Türkiye'nin enerji atılımını gölgelemeye çalıştılar
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
Almanya’ya gidip ‘U’ dönüşü yapan doktor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Her şey Berat Albayrak'ın o sözleri ile başladı! Uzman isimden çarpıcı değerlendirme: Aslan payı o filonun kurulmasıdır
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM NE? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, kimleri kapsıyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahadaki oyuna bakalım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA