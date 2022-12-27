Sahadaki oyuna bakalım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu,Fenerbahçe galibiyeti ve hakemler hakkında önemli açıklamalar yaptı."Hazırlık maçlarında iyi sinyaller almıştım. Ama sadece bir maç kazandık. Buna camia galibiyeti demek daha doğru olur. Bana göre lig yeniden başladı.Trabzonspor her zaman yarışın içinde olacaktır."Artık maçları hakemler üzerinden okumayalım.Konuşmak isteyenler, bundan 8 hafta önce oynanan maçta; orta hakemin 4 metre mesafeden düdük çalıp verdiği bir karardan dolayı, 40 metre mesafedeki alakası olmayan yardımcı hakem içindiyorlar. Bırakalım bunları, sahada oynadığımız oyuna bakalım.""Geride kalan 13 haftada Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı?Sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ortadaki bu olumsuzluğun en büyük nedeni kulüpleri yöneten bizleriz."Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun belirlediği Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıylakampanyası düzenleyen Trabzonspor, Fair Play Takım Ödülü'nün sahibi oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 100 bin liralık ödülü işçi ailelerine göndereceklerini açıkladı.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 50 bin, A.Gücü Başkanı Faruk Koca 100 bin ve Antalyaspor taraftarı adına ödülü alan başkan Aziz Çetin de 100 bin liralık ödülü madenci ailelerine bağışladı.