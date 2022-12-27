“Bundan 8 hafta önce oynanan maçta orta hakemin kararından dolayı yardımcı hakem için endişeliyiz diyorlar. Bunları bırakalım da sahadaki oyuna bakalım. Böyle devam ederek, sürekli irtifa kaybediyoruz.”
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin Fair Playödüllerinde, Fenerbahçe galibiyeti ve hakemler hakkında önemli açıklamalar yaptı. İştesatırbaşları: "Hazırlık maçlarında iyi sinyaller almıştım. Ama sadece bir maç kazandık. Buna camia galibiyeti demek daha doğru olur. Bana göre lig yeniden başladı. Sonuç için erken konuşmanın nekadar yanlış olduğu ortaya çıktı. Trabzonspor her zaman yarışın içinde olacaktır. Neredebitireceğimizi mayısayında göreceğiz. İnşallahen tepede bitiririz."
'ATAMALAR ALGORITMIK, HAKEM KONUŞULMASIN'
"Artık maçları hakemler üzerinden okumayalım. Algoritmiksistem hakemleri atıyor. Konuşmak isteyenler, bundan 8 hafta önce oynanan maçta; orta hakemin 4 metre mesafeden düdük çalıp verdiği bir karardan dolayı, 40 metre mesafedeki alakası olmayan yardımcı hakem için 'Bu yardımcıhakemden endişeliyiz' diyorlar. Bırakalım bunları, sahada oynadığımız oyuna bakalım."
'OLUMSUZLUĞUN NEDENİ KULÜPLERİ YÖNETEN BİZLERİZ'
"Geride kalan 13 haftada Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı? Böyle devam ederek,sürekli irtifa kaybediyoruz. Ekonomikolarak dibe vurmuş bir Türkfutbolundan bahsediyoruz. Sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ortadaki bu olumsuzluğun en büyük nedeni kulüpleri yöneten bizleriz."
ÖDÜLLER BARTIN'A
Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun belirlediği Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" kampanyası düzenleyen Trabzonspor, Fair Play Takım Ödülü'nün sahibi oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 100 bin liralık ödülü işçi ailelerine göndereceklerini açıkladı. TFF Başkanı MehmetBüyükekşi de TFF olarakmadenci ailelerine550 bin lira bağışladıklarınısöyledi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 50 bin, A.Gücü Başkanı Faruk Koca 100 bin ve Antalyaspor taraftarı adına ödülü alan başkan Aziz Çetin de 100 bin liralık ödülü madenci ailelerine bağışladı.