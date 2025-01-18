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Giriş Tarihi: 18.1.2025

Sahne sırası Savic’e geldi!

4 aylık sakatlık sürecini atlatan 34 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Şenol Güneş’ten tam destek: “Senden yeni transfer etkisi yaratmanı bekliyorum.”

YUNUS EMRE SEL
Sahne sırası Savic’e geldi!

Trabzonspor'da ligin ikinci yarısı öncesi bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da sakatlıktan dönen Stefan Savic'in performansı merakla bekleniyor. Bordo-mavililerde ligin ilk yarısında sadece 3 maçta görev yapabilen Karadağlı stoper, 4 ay takımdan ayrı kalmıştı. Sivasspor maçı öncesi yapılan idmanlarda yer alan ve istekli çalıştığı belirtilen 34 yaşındaki futbolcunun, kritik mücadelede kadroda olması planlanıyor.

1 STOPER KESİN ALINACAK
Birkaç gün önce yaptığı açıklamada "Savic'in durumuna göre bir veya iki stoper alabiliriz" diyen teknik direktör Şenol Güneş'in, oyuncunun şu anki performansından memnun olduğu ve istediği verimi alması halinde sadece 1 stoper takviyesi ile ara transferi kapatmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, öğrencisi ile de görüşerek, "Senden yeni transfer etkisi yaratmanı bekliyorum" dediği belirtildi.

UKRAYNA'DAN FORVET İDDİASI
UKRAYNA basını, Shakhtar Donetsk'ten Zubkov'u transfer etmek isteyen Trabzonspor'un aynı takımdan forvet oyuncusu Danylo Sikan'ı da almak istediğini iddia etti. Bordomavililerin, 23 yaşındaki golcünün bonservisi için uzun vadeli taksitler halinde çok yüksek rakamlar teklif ettiği öne sürüldü. Trabzonspor cephesi, henüz bu iddiayı doğrulamazken Danylo Sikan 18 maçta 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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Sahne sırası Savic’e geldi!
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