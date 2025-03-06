Saka: Türkiye’nin en iyi altyapısına sahibiz

TRABZONSPOR
U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, duygularını tarif edecek kelime bulamadığını söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Saka, "Takımımla gurur duyuyorum. En iyi mücadeleyi ortaya koyduğumuz sürece sonucun ne olursa olsun bizim lehimize olduğunu düşünüyorum. Biz Trabzonspor Kulübü olarak bence Türkiye'nin en önemli akademisine ve altyapısına sahibiz.
Trabzonspor altyapısı her zaman değerli oyuncular yetiştirdi. Bundan sonra da yetiştirecektir. Bunları daha sistemli bir organizasyon ile kullanırsak çok daha verimli olacaktır
" dedi.