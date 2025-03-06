Saka: Türkiye’nin en iyi altyapısına sahibiz

TRABZONSPORU19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, duygularını tarif edecek kelime bulamadığını söyledi. Çok mutlu olduğunu belirten Saka, "Takımımla gurur duyuyorum. En iyi mücadeleyi ortaya koyduğumuz sürece sonucun ne olursa olsun bizim lehimize olduğunu düşünüyorum.Trabzonspor altyapısı her zaman değerli oyuncular yetiştirdi. Bundan sonra da yetiştirecektir." dedi.