Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Sakatlar iyileşti moraller düzeldi!
Giriş Tarihi: 28.1.2023

Sakatlar iyileşti moraller düzeldi!

YUNUS EMRE SEL
Sakatlar iyileşti moraller düzeldi!

Siopis, Gomez, Abdülkadir Ömür ve Peres’ten iyi haber geldi, Avcı’nın kâbusu bitti

Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Siopis, Maxi Gomez, Abdülkadir Ömür ve Bruno Peres farklı sakatlıklar nedeniyle bazı antrenmanları kaçırmıştı. Oyuncuların tedavi süreci devam ederken kimlerin sahaya çıkabileceği merak konusuydu. Ancak dün yapılan son idmana bu futbolcuların tamamı katıldı. Tüm isimlerin sakatlıklarını atlatması ve oynayabilecek durumda olması teknik heyeti de sevindirdi. Kasık bölgesindeki ağrıları tamamen geçen Abdülkadir'in de ilk 11'de olacağı öğrenildi. Marek Hamsik ile Gbamin ise son idmanda ağrıları olduğu için maç kadrosuna dahil edilmedi. Edin Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları ise devam ediyor.

LAHTIMI&KEREM IÇIN GÖZLER AVCI'DA
Trabzonspor'da sadece 54 dakika oynayabilen Lahtimi ile hiç süre alamayan Kerem Şen'e İstanbulspor talip oldu. İki oyuncuyu da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı-siyahlılara yanıt teknik heyetten gelen rapora göre verilecek. İstanbul ekibi ayrıca Koita için de nabız yoklayacak.

İÇERISI TAMAM SIRA DIŞ SAHADA
SON iki haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor, bugün 16.00'da Hatay deplasmanına çıkıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Djaniny yerine Trezeguet'yi oynatması bekleniyor. Ligde deplasmandaki son galibiyetini 1 Ekim 2022'de 2-1'lik Kayseri galibiyeti ile alan Karadeniz ekibi, ardından oynadığı 4 dış saha maçında da kazanamazken sadece 2 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, Hatay'da bu kötü gidişe de nokta koymak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Üç aşamada büyük LGBT tehlikesi... Dr. Mustafa Merter: Bu herifler tehlikeyi göremiyorlarsa…
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Son dakika: Bakan Vedat Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücret açıklaması
SAS Holding vurgununda dudak uçuklatan rakam! Sistem böyle kurulmuş!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'Yeter söz milletindir' sloganı tepkisi: CHP bizi taklit ediyor
Gurbetçi aile kiracı şoku! karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndüler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama
Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına çarpıcı mesaj: Akşener’i kızdıracak diyalog...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakatlar iyileşti moraller düzeldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA