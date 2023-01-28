Sakatlar iyileşti moraller düzeldi!

Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesifarklı sakatlıklar nedeniyle bazı antrenmanları kaçırmıştı. Oyuncuların tedavi süreci devam ederken kimlerin sahaya çıkabileceği merak konusuydu. Ancak dün yapılan son idmana bu futbolcuların tamamı katıldı. Tüm isimlerin sakatlıklarını atlatması ve oynayabilecek durumda olması teknik heyeti de sevindirdi. Kasık bölgesindeki ağrıları tamamen geçen Abdülkadir'in de ilk 11'de olacağı öğrenildi. Marek Hamsik ile Gbamin ise son idmanda ağrıları olduğu için maç kadrosuna dahil edilmedi.Trabzonspor'da sadece 54 dakika oynayabilen Lahtimi ile hiç süre alamayan Kerem Şen'e İstanbulspor talip oldu. İki oyuncuyu da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen sarı-siyahlılara yanıt teknik heyetten gelen rapora göre verilecek. İstanbul ekibi ayrıca Koita için de nabız yoklayacak.iki haftayı galibiyetle kapatan Trabzonspor, bugün 16.00'da Hatay deplasmanına çıkıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Djaniny yerine Trezeguet'yi oynatması bekleniyor. Ligde deplasmandaki son galibiyetini 1 Ekim 2022'de 2-1'lik Kayseri galibiyeti ile alan Karadeniz ekibi, ardından oynadığı. Bordo-mavililer, Hatay'da bu kötü gidişe de nokta koymak istiyor.