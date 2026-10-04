Salah huzur dolu

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Mısır Milli Takım kampından ayrılmış ve ailesiyle İngiltere'de bir araya gelmişti. 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve çok sayıda beğeni aldı. Salah, 3 Eylül'de bir erkek çocuk babası olmuştu. Mekka ve Kayan isminde iki kızı olan ünlü futbolcu, yeni doğan oğlu Leil'i göğsünde uyuttuğu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Bu görüntü, oğluyla ilk karesi olduğu için büyük ses getirdi.