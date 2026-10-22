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Giriş Tarihi: 22.10.2026

Salah, Messi’yi geçti ilk sırayı aldı

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Salah, Messi’yi geçti ilk sırayı aldı
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Trabzonspor'un bu sezon 9 gol-4 asistle en skorer oyuncusu olan Muhammed Salah, 13 gole doğrudan katkı sağladı. Mısırlı yıldız, uluslararası vitrinde de öne çıkıyor. Avrupa'nın büyük 5 ligi dışında forma giyen futbolcular arasında yapılan Elo derecelendirmesinde zirveye yerleşti. 7 günde 10 puan kazanan Salah, listede iki basamak yükselerek 1.797 puanla ilk sıraya çıktı. İkinci basamakta İnter Miami forması giyen Lionel Messi (1.784) yer aldı. Al-Qadsiah'tan Julian Quinones (1.782) üçüncü, Porto'nun kalecisi Diogo Costa (1.777) dördüncü sırada konumlandı.
NOT: Elo derecelendirmesi, oyuncuların performansını rakiplerinin gücünü hesaba katarak puanlayan bir sistem.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR #MUHAMMED SALAH #LİONEL MESSİ
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Salah, Messi’yi geçti ilk sırayı aldı
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