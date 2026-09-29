Salah tarihin en iyilerinden

Trabzon-spor'un dünya yıldızı Muhammed Salah
'a, genç meslektaşından övgü yağmuru geldi. İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, Barcelona'dan takım arkadaşı Hamza Abdelkarim'in geleceğini değerlendirip Salah'a değindi. Salah'ın tarihe geçen bir isim olduğunun altını çizen 19 yaşındaki oyuncu, Mısır basınına açıklamalarda bulunurken "Salah olağanüstü ve efsane bir süperstar. Premier Lig tarihinin en iyi Afrikalı futbolcularından biri.
Çok özel bir kariyere ve harika seviyelere sahip. Mısır'da Hamza da büyük bir yetenek. Büyük bir potansiyeli var. Salah seviyesine ulaşabilecek mi zaman gösterecek.
Salah'tan sonra Mısır futbolunun bayrak taşıyan ismi olabilir" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör