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Giriş Tarihi: 29.09.2026

Salah tarihin en iyilerinden

İspanyol futbolunun genç yıldızı Yamal, örnek aldığı isimler arasında Mısırlı starı gösterip “Olağanüstü ve o bir efsane” dedi

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Salah tarihin en iyilerinden
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Trabzon-spor'un dünya yıldızı Muhammed Salah'a, genç meslektaşından övgü yağmuru geldi. İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, Barcelona'dan takım arkadaşı Hamza Abdelkarim'in geleceğini değerlendirip Salah'a değindi. Salah'ın tarihe geçen bir isim olduğunun altını çizen 19 yaşındaki oyuncu, Mısır basınına açıklamalarda bulunurken "Salah olağanüstü ve efsane bir süperstar. Premier Lig tarihinin en iyi Afrikalı futbolcularından biri. Çok özel bir kariyere ve harika seviyelere sahip. Mısır'da Hamza da büyük bir yetenek. Büyük bir potansiyeli var. Salah seviyesine ulaşabilecek mi zaman gösterecek. Salah'tan sonra Mısır futbolunun bayrak taşıyan ismi olabilir" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MUHAMMED SALAH
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Salah tarihin en iyilerinden
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