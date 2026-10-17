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Giriş Tarihi: 17.10.2026

‘Salah’ı Tampere’de izlemek büyük bir olay’

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‘Salah’ı Tampere’de izlemek büyük bir olay’
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Bordo-mavili takımın KuPS galibiyeti, Finlandiya basınında çarpıcı haberlerle yankı buldu. Aamulehti'deki haberde, "Tammela'da çılgın bir maç yaşandı! KuPS, Trabzonspor ve taraftarlar muhteşem bir gösteri sundu! Perşembe akşamı Tammela Stadyumu, belki de sezonun şimdiye kadarki en renkli maçına sahne oldu!" ifadesini kullandı. Yle, "Salah Tampere'de göz kamaştırdı, Süper star Salah'ı izlemek için Tampere'ye gelenlerin sıkılmaya vakitleri olmadı" yorumunu yaptı. Ilta Sanomaat ise "Mısırlı yetenek, maçın hemen başında yaptığı pasla konuk ekibin ilk golünün hazırlanmasında önemli rol oynayarak yeteneklerini sergiledi. Ardından harika gole imza attı. Ustanın sahadaki işi tamamlanmıştı. Salah gibi büyük bir yıldızı Tampere'ye getirmek başlı başına bir olay" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SALAH #TRABZONSPOR
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‘Salah’ı Tampere’de izlemek büyük bir olay’
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