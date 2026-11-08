Salah’ın keyfi herkesin dilinde

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Trabzonspor'a transfer olan Muhammed Salah'ın Türkiye'deki yeni hayatı, İngiliz basınında geniş yer buldu. Daily Mail gazetesi, Mısırlı yıldızın Karadeniz ekibinde bulduğu huzuru ve şehirdeki "Salahmania" çılgınlığını kaleme aldı. Gazetenin muhabiri Lewis Steele, 34 yaşındaki oyuncunun Liverpool veya İstanbul gibi dev şehirlerin getirdiği medya baskısından kaçmak için Trabzon'u seçtiğini belirtti. Haberde Salah'ın Trabzon'da her mimik ve sözünün haber olmasından kurtulduğu, ailesiyle şehre uyum sağlayarak doğa yürüyüşleri yaptığı, satranç oynadığı ve her gün ayran içtiği vurgulandı. Steele, Trabzon'un her köşesinde Salah'ın formaları ve resimlerinin yer aldığı ifade ederek 15 maçta 10 gol ve 5 asistle oynayan yıldızın sahada da gülümsediğini vurguladı.

FIRTINA'DA 8 EKSİK

KRİTİK Alanyaspor maçı öncesinde Trabzonspor'da sakatlık krizinin boyutu dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekipte tedavileri devam eden Folcarelli, Dju, Aral Şimşir, Malinovskyi, Batagov, Cihan Çanak, Okay ve Onuralp zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Teknik heyet, Alanya karşısında takımı sahaya oldukça dar bir kadro rotasyonuyla sürmek zorunda kalacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör