Salah’tan olay gönderme

Trabzonspor
'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah
, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor. Galatasaray karşısında yaptığı hattrick ile kalitesini yine hatırlatan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'ı 2-0 devirdikleri mücadelede de takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın ardından sosyal medya hesabından gol sevincini paylaşan Salah, fotoğrafın altına Türkçe olarak "Yüzde otuz beş" notunu düştü. Bu kısa ama net mesaj, yaz transfer döneminde Beşiktaş ile yaşanan çıkmaza doğrudan bir göndermeydi. Hatırlanacağı üzere o dönem siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Salah'ın menajeri Ramy Abbas'ın yüzde 35 oranında komisyon talep etmesi nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı.
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Mete Efendioğlu - Editör